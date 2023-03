Suomessa asuvalle espanjalaismiehelle syyte terrorismirikoksesta – miehen epäillään kouluttautuneen terrori-iskun tekemistä varten

– Tutkinnassa on tullut ilmi, että epäilty on muun muassa ollut kiinnostunut lähtemään ulkomaille. Mitä maita on ollut kyseessä, sitä en tässä kohtaa avaa. Esitutkinnassa ei ole tullut ilmi esimerkiksi räjähteiden rakentamista tai että hän olisi täällä ollessaan suunnitellut jotain konkreettista, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Masi Puolakka kertoi STT:lle viime viikolla.