Suomessa harkittiin, että maa jättäisi Nato-prosessin takia puoltamatta kannetta Unkarin homojen ja transihmisten oikeuksien rikkomisesta – maanantaina Suomen ihmisoikeuspolitiikka kuitenkin jatkui pitkän linjan mukaisesti

Poliittisesti herkkä ratkaisu Mahdolliset Natoa ja vaaleja koskevat herkkyydet nousivat esille asian valmistelukokouksessa 22. maaliskuuta. Paikalla oli ainakin oikeusministeriön, ulkoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtioneuvoston kanslian virkamiehiä. – Kaikki olivat sitä mieltä asiaan osallistuvista ministeriöistä, että Suomen linjan mukaista olisi tähän osallistua. Mutta että tämä on asia, jossa päätös siitä, osallistutaanko, on varmasti poliittinen, eräs virkamieslähde kuvaa STT:lle. Tämän jälkeen asia on siirtynyt ennen kaikkea valtioneuvoston kanslian vastuulle. STT:n eri lähteistä saamien tietojen mukaan asiassa ehdittiin jo varautua siihen, että kanneasiaa ei voi tällä kertaa edistää.– VNK (valtioneuvoston kanslia) ilmoitti viime viikolla, että osallistuminen ei tällä kertaa tulisi kyseeseen, STT:lle kerrotaan. Lopulta viime viikon lopulla Suomen Nato-jäsenyyttä koskevat allekirjoitukset ja muut vaiheet näyttivät etenevän maaliin. Perjantaina Ruotsista tuli julkisuuteen tieto kanteen tukemisesta. Valtioneuvoston kansliassa kanteen puoltamisesta päätettiin maanantaina.Pääministerin EU-valtiosihteeri: Pysyi virkatasolla Suomen kanta Unkaria koskevaan kanteeseen etenee lopulta pitkän ihmisoikeuslinjan mukaisesti, mutta eri vaiheissa tehdyssä harkinnassa Euroopan unionin politiikkaan liittyvä kanneasia ja Nato-prosessi näyttävät Suomessa valmistelun aikana https://sekoittuneen.STT pyysi maanantaina pääministeriltä kommenttia Unkari-kanteesta, mutta hänen kabinetistaan asia ohjattiin EU-asioista vastaavalle valtiosihteerille Jari Luodolle. Luoto sanoi, että asia on edennyt puhtaasti https://virkamiesvalmistelussa.Tieto lopullisesta päätöksestä tukea kannetta tuli STT:lle Luodolta, joka kertoi sen syntyneen maanantaina ennen STT:n soittoa. – Tämä on ollut valmistelevassa käsittelyssä muulla virkamiestasolla, ja nyt se vasta sitten oikeastaan tuli tänne minun linjattavakseni. Ja viedään se tässä vaiheessa eteenpäin, Luoto https://sanoi.STT ei ole pystynyt vahvistamaan eri lähteistä, millä tasolla valtionjohtoa on informoitu asiasta eri vaiheissa. Luoto suostui haastateltavaksi maanantaina, mutta keskiviikkona häntä ei tavoitettu https://uudestaan.Eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) haastattelu ei järjestynyt keskiviikkona nopealla aikataululla. Ministerin avustaja vastasi STT:lle Tuppuraisen puolesta tekstiviestitse, että asia on ollut valmistelussa virkatasolla normaaliin tapaan ja Tuppuraisen mielestä Suomen on perusteltua olla kanteessa https://mukana.STT kysyi tekstiviestitse tämän jälkeen, koska asia tuli ministerin tietoon ensimmäisen kerran ja annettiinko asiassa minkäänlaista poliittista ohjausta. Näihin kysymyksiin Tuppuraiselta ei tullut enää https://vastausta.Professori: Olisi ollut poikkeama