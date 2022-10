Keski-Pohjanmaan Kaustisella on turvesoiden kätkemä aarre, jonka arvon tuntee harva suomalainen.

Kallioperässä on yksi Euroopan suurimmista litiumesiintymistä. Litium on tärkein akkuraaka-aine, josta jalostettavan litiumhydroksidin arvo on lähes kymmenkertaistunut kahdes...