Naton Stoltenbergin mukaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys on edistynyt – Marinin mukaan prosessin venyminen on taakka myös Natolle

Unkari ei ole viestinyt mistään ongelmistaMarinilta ja Stoltenbergiltä kysyttiin myös Unkarista, joka Turkin ohella on viivytellyt Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksien ratifiointia.– En ole kuullut uutisia mistään Unkarin erityisistä tarpeista. He ovat sanoneet koko ajan ratifioivansa jäsenyydet, eikä heillä ole mitään ongelmaa asian suhteen, Marin https://sanoi.Marin sanoi, että hän on puhunut Unkarin pääministeri Viktor Orbanin kanssa useasti. Hänen mukaansa Orban ei ole koskaan sanonut, että Unkarilla olisi ongelmia Suomen ja Ruotsin jäsenyyden suhteen.– Unkari ei ole kertaakaan sanonut, että heillä olisi ehtoja Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydelle. Päinvastoin he ovat sanoneet, että he ratifioivat hakemukset, mutta se ottaa jonkin verran aikaa, Marin https://sanoi.Myös Stoltenberg vakuutti, että mitään erityisvaatimuksia Unkarin suunnasta ei ole https://kuulunut.Stoltenberg suhteista Venäjään: Ei ole paluuta entiseenStoltenberg piti myöhemmin tilaisuudessa puheen. Puheessa hän totesi, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ei tavoittele rauhaa, vaan sodan https://jatkumista.Ja kun sota Ukrainassa loppuu, täytyy varmistaa, ettei sama enää toistu. – Meidän täytyy rikkoa Venäjän aggression kierre, hän sanoi tilaisuudessa pitämässään puheessa. Hänen mukaansa Euroopan puolustusta pitää vahvistaa. – Täytyy huomata, että sodan loppu ei merkitse sitä, että palaisimme samoihin suhteisiin Venäjän kanssa. Ei ole enää paluuta https://entiseen.Stoltenberg kommentoi puheessaan myös Aasian turvallisuustilannetta. Huolta on nostanut se, voisiko Kiina hyökätä Taiwaniin.– Se mikä tapahtui Euroopassa nyt, voi tapahtua myös Aasiassa myöhemmin, Stoltenberg https://sanoi.Pohjoismaiset demarijohtajat koolla