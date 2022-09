Suomesta on löydetty kolme aiemmin tieteelle tuntematonta kärpäslajia – "Suomen vanhat metsät kätkevät yhä sisäänsä tuntematonta lajistoa"

Metsähallituksen mukaan lajilöydöksiä voi tulla lisää, koska hyönteiskartoituksia on jatkettu vielä tänä kesänä ja osa vuonna 2021 kerätyistä näytteistä on yhä tutkittavina. Tänä kesänä hyönteisiä on pyydetty Kuusamossa, Lieksassa, Suomussalmella, Kuhmossa ja Ilomantsissa.