Suomesta on löytynyt erittäin harvinainen arkeologinen esine

Kuusamosta on löytynyt toukokuussa erittäin harvinainen hirvenpääkirves, kertoo Museovirasto. Kyseessä on kivestä työstetty kirveen hamara- eli terän kantaosa, joka on hirvenpään muotoinen. Teräosa siitä puuttuu. Museoviraston mukaan kivikauden lopulle noin 4 000 vuoden taakse ajoittuva löytö rinnastuu vastaaviin Huittisten ja Säkkijärven hirvenpäihin, jotka löytyivät yli sata vuotta sitten.