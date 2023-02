Suomi ja Ruotsi suunnittelevat yhteistä huoltovarmuusvarastointia – yhteisvarastoja voisi sijaita molemmissa maissa

– Natoon päästyämme yhteistyö maanpuolustuksen osalta tiivistyy entisestään Ruotsin kanssa, joten on luontevaa, että myös siviiliyhteiskunnan turvaamisessa tehdään syvää yhteistyötä – se on Suomen etu. Toki Suomella on tällä hetkellä toimivammat järjestelmät huoltovarmuudessa, ja meillä on suunnittelussa ja ylläpidossa paljon annettavaa Ruotsille, Känkänen sanoo.