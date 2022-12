Suomi lähetti tukea Ukrainan sairaaloihin, kouluihin ja energiahuoltoon – ministeri Mikkonen kiittää lahjoittajia

Yhteensä Suomi on lähettänyt maahan 55 rekkalastillista siviilipuolen materiaaliapua helmikuun jälkeen. Ukrainan rajanaapuri Moldova on lisäksi saanut neljä lastillista apua. Moni Ukrainan sodan vuoksi jättänyt pakolainen on suunnannut Moldovaan. Avustusten rahallinen arvo on ollut yhteensä noin viisi miljoonaa euroa.