Suomi odottaa EU:n linjausta ennen kuin se päättää satojen Venäjän kutsuntoja paenneiden kohtalosta

Aiemmin varmin tapa välttää kutsunnat Venäjällä on ollut korkeakouluun meno. Maaliskuussa duuma on kuitenkin tehnyt aloitteen kutsuntaikärajan nostosta 21–30-vuotiaisiin nykyisestä 18–27-vuotiaista. On arvioitu, että muutoksella pyritään saamaan kutsuntoja välttelevät opiskelijat asevelvollisiksi.