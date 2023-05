Suomi säilytti viitospaikkansa lehdistönvapausindeksissä, mutta sijoitus toimittajien turvallisuudessa sukelsi kolmellatoista pykälällä

Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomen ja muiden Pohjoismaiden tilanne on myönteinen, mutta RSF:n mukaan suunta on koko maailmassa huono. Hyväksi luokiteltuja maita on indeksissä viime vuoden tavoin vain kahdeksan, ja niihin lukeutuvat kärkiviisikon lisäksi Hollanti, Liettua ja Viro. Kaikki hyviksi luokitellut maat sijaitsevat siis Euroopassa.