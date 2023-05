Suomi sovittautuu Naton muuttuvaan komentorakenteeseen ja on myös itse osa muutosta

Natolla on kolme operatiivisen tason yhteisoperaatioesikuntaa: Brunssumin lisäksi toinen Yhdysvaltain Norfolkissa ja kolmas Italian Napolissa. Vaikka kyse ei ole varsinaisesti alueellisesta jaosta, on Napolin esikunnan painopistealueena Etelä-Eurooppa, mukaan lukien Mustameri ja Välimeri. Brunssum taas on keskittynyt Eurooppaan Alppien pohjoispuolella Norfolkin painopisteen ollessa Pohjois-Atlantilla.