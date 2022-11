Supo on varoittanut Venäjän ja Kiinan kiihtyneestä tiedustelusta vuosia, mutta tussahtaneen Jukka Rusi -tutkinnan jälkeen se lakkasi toimittamasta syyttäjälle juttuja valtiollisesta vakoilusta

Taustalla traumaattinen tutkinta Edellisen kerran supo on avannut syyttäjälle päätyneen vakoilututkinnan toukokuussa 2002. Tämä selvisi, kun STT pyysi valtakunnansyyttäjän toimistosta tietoja viraston harkittavaksi tulleista maanpetosrikosepäilyistä. Viimeisessä julkisessa vakoilujutussa Supo tutki salanimeä Pekka, joka oli kirjattu Itä-Saksan ulkomaantiedustelun operaatiorekisteriin. Pekan tarina on nyt hyvin tiedossa, mutta vielä tuolloin supossa tuskin käsitettiin lähestyvää julkisuusmylläkkää. Pekka oli luovuttanut tietoa Itä-Saksan tiedustelulle yli sata kertaa, ja joukossa oli muun muassa ulkoministeriön asiakirjoja. Uutispommi oli se, että tietoja epäiltiin vuotaneen myös Alpo Rusilta suullisesti sekä asiakirjoina hänen veljensä Jukka Rusin kautta. Alpo Rusi on taustaltaan ulkoministeriössä työskennellyt diplomaatti ja tutkija, joka oli ehtinyt toimia vakoilututkintaan mennessä myös presidentti Martti Ahtisaaren ulkopoliittisena neuvonantajana. Veli Jukka oli työskennellyt tietovuotojen aikaan 1960- ja 1970-luvuilla valtioneuvoston tiedotussihteerinä ja Metsäteollisuuden keskusliiton tiedottajana. Myöhemmin Jukka Rusi toimi myös uutistoimisto STT:n eduskuntatoimittajana. STT:lle jääneen perimätiedon mukaan Rusi olisi jättänyt tehtävänsä lähtemällä lounaalle, jolta hän ei enää palannut töihin. Perimätietoa on kuitenkin hankala vahvistaa aukottomasti vuosikymmeniä myöhttps://hemmin.Jukka Rusi tunnusti supolle luovuttaneensa tiedot Itä-Saksan tiedustelulle. Hän ja muut kuulusteltavat kertoivat, että Alpo Rusilla ei ollut roolia tiedustelussa. Tieto rikosepäilystä oli kuitenkin vuotanut medialle kesken tutkinnan ja vaikutti monin tavoin Alpo Rusin elämään. Tapauksen operaatiokansiot oli tuhottu, eikä valtionsyyttäjä Jarmo Rautakoski löytänyt kesällä 2003 aihetta nostaa syytteitä törkeästä vakoilusta. Jukka Rusin kertomus omasta toiminnastaan ei johtanut syytteisiin, koska luovutettujen tietojen laadusta ei saatu enää selkoa ja mahdolliset lievemmät rikokset olivat https://vanhentuneet.Supolla oli velvollisuus tutkia Tiedustelulait ovat muuttaneet supon asemaa, mutta vuoteen 2019 saakka se toimi samankaltaisilla valtuuksilla kuin muut https://esitutkintaviranomaiset.Supo sai kajota tietyin ehdoin kansalaisten perusoikeuksien suojaamille alueille, jotta se saa rikoksia estettyä, paljastettua tai selvitettyä. Mahdollisia keinoja ovat olleet esimerkiksi puhelimien kuunteleminen, tietokoneen tarkkaileminen ja henkilöiden jäljittäminen seurantalaitteilla. Lain mukaan supolla on ollut kuitenkin velvollisuus avata tai siirtää esitutkinta muiden poliisiyksiköiden tehtäväksi matalalla kynnyksellä, kun sillä oli syy epäillä rikosta. Tuon velvollisuuden takia on hämmästyttävää, että supo ei ole toimittanut syyttäjän harkittavaksi ainoatakaan esitutkintaa vakoilusta Rusin veljesten tapauksen jälkeen.Tämä voi viitata ainakin neljään eri syyhyn tai yhdistelmään niistä. Supo on voinut saada taitojensa ansiosta kaikki vakoiluoperaatiot katkaistua ennen rikosten tapahtumista tai ulkomaiset tiedustelupalvelut ovat niin kömpelöitä, että ne eivät saa mitään aikaiseksi. Mahdollista on sekin, että tapauksia vuotaa supon seulan läpi tai virastossa ei ole avattu rikostutkintoja lain edellyttämällä tavalla.Jääkö juttuja huomaamatta?