Suuret tuloerot voivat vieraannuttaa ystäviä toisistaan – polttariviikonloput ja ravintolatapaamiset eivät ole kaikille mahdollisia

Mitä läheisemmästä ystävästä on kyse, sitä todennäköisempää on, että omasta taloudellista tilanteesta kerrotaan avoimesti ja rehellisesti. Etäisemmässä ystävyyssuhteessa rahaa vaativia tilanteita on matalampi kynnys väistellä, sanoo kotitaloustieteen professori Minna Autio Helsingin yliopistosta.