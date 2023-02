Suurimmat puolueet eivät tue keskustan avausta raidehankkeiden hautaamisesta – liikennehankkeet ohittavat velkahuolen

Valtio on tällä vaalikaudella tukenut lentoliikennettä Helsingistä Jyväskylään, Joensuuhun, Kokkolaan, Kajaaniin ja Tornioon. Nykyinen sopimuskausi on voimassa heinäkuun loppuun. Sen jälkeen alkavan optiokauden kanssa lentoihin on varattu yhteensä yli 40 miljoonaa euroa. Lisäksi aiempaa ostoliikennettä Poriin ja Savonlinnaan on tuettu yksittäisillä miljoonilla.