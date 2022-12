Suurissa kaupungeissa suunniteltukin sähkökatko todennäköisesti sekoittaa liikenteen ja lisää onnettomuuksia – kolmen päivän kotivaralla voi vähentää pelastustoimen rasitusta

– Vinkkamiehiä on suunniteltu Mäkelänkadun ja Koskelantien, Mäkelänkadun ja Sturenkadun sekä Itäväylän ja Kehä I:n risteyksiin, jotta niistä pääsisi ulos kaupungista. Se on varmaa, että siellä missä on normaalisti liikennevalo-ohjausta, tulee sähkökatkon aikana olemaan pitkiä jonoja ja paljon ruuhkaa.