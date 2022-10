Suurlähettiläs Juha Ottman on seurannut lähietäisyydeltä ulkopolitiikan suurta muutosta – Suomi on siirtynyt varovaisesta Venäjä-politiikasta jyrkimpien äänten kuoroon

Pelkästään Ottmanin Brysselin-komennuksen alkamisen jälkeen Nord Stream -kaasuputkissa on nähty räjähdyksiä ja Ukraina on ehtinyt kääntää maassa riehuvan sodan suuntaa suotuisammaksi itselleen. Venäjän presidentti Vladimir Putin on julistanut liikekannallepanon, järjestänyt valekansanäänestyksiä Ukrainan itäisillä alueilla ja sanonut Venäjän olevan sodassa lännen kanssa.