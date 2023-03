Suuroperaatio Ukrainan auttamiseksi kuljettaa tuhatmäärin vammautuneita potilaita ympäri Eurooppaa ja toimittaa sairaalatarvikkeita keskelle hyökkäyssodan tuhoja

Muista pohjoismaista Tanska on ottanut vastaan noin sata potilasta ja Ruotsi seitsemisenkymmentä. Liettuaan on kuljetettu niin ikään satakunta apua tarvinnutta. Suuria vastaanottajamaita ovat olleet Espanja ja Norja, joihin molempiin on kuljetettu parisensataa potilasta.