Suurvaltajännitteiden kiristyminen kiihdyttää kilpajuoksua Afrikassa – tuon kilpailun kuumiin pisteisiin Jutta Urpilainen masinoi uusia investointeja

Länsi ei myöskään automaattisesti hahmotu globaalissa etelässä niin sympaattisena ja tenhovoimaisena kuin eurooppalaiset toivoisivat. Koronapandemian aikana rokotuskattavuus esimerkiksi Afrikassa on edennyt läntisiä maita hitaammin, mikä on ollut omiaan lisäämään epäoikeudenmukaisuuden tunnetta ja on kirvoittanut Afrikan maiden johtajilta kriittisiä puheenvuoroja.