Syytettyjen mukaan KRP:n salaus Viestikoekeskus-jutussa loukkaa oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin – KHO:n halutaan ottavan kantaa asiaan

Asiassa on kyse KRP:n päätöksestä olla luovuttamatta esitutkintamateriaalia syytetyille kokonaisuudessaan. Syytettyjen mukaan he ovat saaneet yli 1 500-sivuisesta materiaalista vajaat 850 sivua. Tästäkin osuudesta on puolustuksen mukaan mustattu huomattava määrä puolustautumisen kannalta olennaisia tietoja.