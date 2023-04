Syyttäjä: 55-vuotias mies ampui toista miestä kahdesti ylävartaloon Helsingin Puotilassa – kun syytetty tuotiin saliin, uhrin omainen alkoi huutaa tälle solvauksia

Poliisi on kertonut, että henkirikoksen tutkinnassa tuli ilmi kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. MTV:n uutisten tietojen mukaan kaikki kolme miestä liittyvät lakkautettuun rikollisjärjestö United Brotherhoodiin (UB). Murhasta epäilty ja ampumisen uhri eivät MTV:n uutisten mukaan olleet UB:n jäseniä, mutta heillä on ollut "tiiviit yhteydet" ryhmään. Poissaoleva, kiristyksestä syytetty mies taas on ollut UB:n jäsen.