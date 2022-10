Syyttäjä: Eurassa mopoautoon törmännyt mies oli 2,5 promillen humalassa, kaahasi 180 km/h, tupakoi ja kuvasi ajoaan – vaaditaan vähintään 11 vuoden tuomiota

– (Syytetty) on ensin pyrkinyt ohittamaan edellään ollutta mopoautoa vasemmalta ajaen keskiviivan tuntumaan, mutta luopunut ohituksesta, koska tätä vastaan on tullut toinen ajoneuvo. (Syytetty) on näin ollen ryhtynyt ohittamaan mopoautoa sen oikealta pientareen puolelta siinä kuitenkaan onnistumatta, syyttäjä sanoo haastehakemuksessaan.