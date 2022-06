Syyttäjä ja puolustus pitävät viimeiset puheenvuoronsa Vantaan sellimurhan oikeudenkäynnissä

Syyttäjä on epäillyt, että 23-vuotiaan syytetyn käytös on vaikuttanut 19-vuotiaan kertomaan. Käsittelyn ensimmäinen päivä jouduttiin viime kuussa keskeyttämään hetkeksi, kun vanhempi syytetty nousi paikaltaan ja vaikutti yrittävän hyökätä jonkun kimppuun. Poliisi on arvellut, että miehen vihan kohteena oli kanssasyytetty.