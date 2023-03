Syyttäjä: Nainen piti Suomeen houkuttelemiaan thaimaalaisia pakkotyössä helsinkiläisessä spa-yrityksessään, 11-vuotias lapsi pesi pyykkiä neljän euron tuntipalkalla

Hyväksikäytön uhriksi joutuneet ihmiset työskentelivät syytetyn thaihierontaa tarjoavassa spa-yrityksessä. Yrityksellä on toimitila Helsingin keskustassa, ja sen on yhtiön nettisivujen mukaan ollut tarkoitus avata toinen liike Töölöön. Nettisivujen mukaan yhtiön toiminta on ollut katkolla ja sen on ollut määrä jatkua viime kuussa. Tällä hetkellä ainakaan kauneus- ja hyvinvointipalvelujen ajanvaraussovelluksesta Timmasta ei voi varata yrityksen hoitoja.