Syyttäjä: Nuori mies sai huijausviestien avulla vietyä S-Pankin asiakkailta lähes 2,4 miljoonaa euroa

– Ryhmässä on ollut koko ajan vähintään kolme henkilöä rikosten tekemisen aikaan eli useiden kuukausien ajan, ryhmä on ollut rakenteeltaan jäsentynyt ja se on toiminut yhteistuumin tehdäkseen rikoksia – –. Ryhmässä on ollut selvä rakenne ja eriytynyt työnjako, joka on palvellut ryhmän rikollista toimintakokonaisuutta.