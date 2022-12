Syyttäjät ovat lopettaneet kiisteltyjä ilma-aseita koskevia rikostutkintoja: näyttö aseita kaupanneiden tahallisuudesta puuttui

Yritysten lisäksi kokonaisuudessa on tutkittu yksittäisten ihmisten ulkomailta hankkimia ilma-asekauppoja. Yksi ilma-aseen ostanut on saanut sakkotuomion ampuma-aserikoksesta, ja hän on pyytänyt KKO:lta valituslupaa tuomiostaan. Pyynnössään hän pyytää korkeinta oikeutta arvioimaan paitsi teon mahdollista tahallisuutta, myös Poliisihallituksen lausuntoa Umarex-aseista.