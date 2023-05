Takana loistava tulevaisuus, mutta mitä on edessä, kun vihreät lähtee etsimään kadonnutta kannatustaan

– Urakka on kahtalainen. Tulevan puoluejohdon pitää koota vihreiden omia, sisäisiä rivejä. Toisaalta sen pitää pystyä uudistamaan puoluetta ja miettimään, mitä vihreys tässä ajassa on ja mikä on viesti, jolla saadaan riveistä livenneitä äänestäjiä palaamaan takaisin, sanoo yliopistotutkija Jenni Karimäki Helsingin yliopistosta.