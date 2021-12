Tallink Siljan Megastar-matkustajalaiva on hajonnut tänä aamuna lähdettyään Tallinnan satamasta kohti Helsinkiä Laiva joudutaan hinaamaan takaisin Tallinnaan, jonne sen on määrä saapua kello 11:een mennessä. Kyydissä on varustamon mukaan vajaat 400 matkustajaa .