Talveksi lämpimään muuttaminen on vähentynyt rajusti koronapandemian aikana – suomalaisten suosikkikohteita ovat Espanja, Thaimaa ja Florida

Tervonen kertoo, että Espanjassa talvehtivista suomalaisista noin kolmasosa on eläkeläisiä. Kaikista vuosittain ulkomaille muuttavista suomalaisista eläkeläisten osuus sen sijaan on tavallisesti vain 5–10 prosenttia. Muuttoliikkeissä korostuvat nuoret aikuiset ja työikäiset. Esimerkiksi Thaimaa on suosittu talven muuttokohde, jonne muuttajista hyvin pieni osa on eläkeläisiä.