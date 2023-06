Tänään Suomi saunoo – Salossa 29,4 astetta

Lämpötila on noussut tasaisesti tänään, kertoo Ilmatieteen laitos. Lämpimin alue sijoittuu kartalla Varsinais-Suomesta Kymenlaaksoon, kertoo päivystävä meteorologi Henri Nyman. Lämpimintä on ollut Salossa Varsinais-Suomessa, 29,4 astetta. Kouvolan Anjalassa on mitattu 29,1 astetta.