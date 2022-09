Tapetuksi väitetyn irakilaismiehen tapauksen käsittely alkaa hovioikeudessa – miehen tytär ja tämän ex-mies hakevat lievennyksiä tuomioihinsa

– Kyse on ollut todistusarvoltaan erityisen merkityksellisistä todistuskappaleista (väärennetyt asiakirjat), joiden käyttäminen todisteena on johtanut kummassakin prosessissa siihen, että tuomioistuimen ratkaisu on perustunut vääriin tosiseikkoihin. Teot ovat siten olleet hyvin haitallisia, valtionsyyttäjä Sampsa Hakala kirjoittaa vastauksessaan hovioikeudelle.