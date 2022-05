Tappiollisen kasviproteiinibisneksen uskotaan tuovan vielä voittoa – mutta se vaatii investointeja, tutkimusta ja aikaa

– Me näemme, että syöminen on sinänsä aina kasvumarkkina. Kaikenlaiselle erilaiselle kuluttamiselle on tilaa, mutta varmasti näiden kasviproteiinien rooli tulee tässä isossa muutoksessa korostumaan, sanoo Valion kasvuliiketoiminnoista ja tuotekehityksestä vastaava johtaja Tuomas Salusjärvi.