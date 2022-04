Täyssähköautot ja ladattavat hybridit yleistyvät kovaa vauhtia työsuhdeautoina

Täyssähköautojen ja ladattavien hybridien nopean suosion kasvun taustalla on viime vuoden alussa voimaan tullut ”hankintakannuste”, jolla on lisätty täyssähköautojen ja ladattavien hybridien houkuttelevuutta autoedunsaajan näkökulmasta. Käyttöedussa täyssähköautoon saa 170 euron ja ladattavaan hybridiin 85 euron alennuksen kuukausittaisesta verotusarvosta. Vapaassa edussa puolestaan kuukausittainen alennus on 290 euroa täyssähköautossa ja 145 euroa ladattavassa hybridissä.