TE-toimistot Uudellamaalla eivät noudata "aktiivimalli kakkosen" ehdottomuutta – kaikille työttömille ei soitella kahden viikon välein

Haahtelan mielestä olisi syytä arvioida, onko mekaaninen malli, jossa kaikki on pakko tavoittaa, resurssien tuhlaamista. Hän sanoo, että kuntakokeilun puolella he voivat "juuri ja juuri" toteuttaa mallin ja tavoittaa kaikki asiakkaat. Jos tarkoitus on, että palvelu on laadukasta, "tällä resurssilla se on ihan siinä rajalla".