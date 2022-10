THL ei lähtisi laajentamaan koronarokotusten neljättä kierrosta työikäisiin – "Pelkästään se, että ihminen haluaa rokotteen, ei riitä"

– Ikäjakauma sairaalahoidossa on siirtynyt vanhempiin päin. On vanhoja huonokuntoisia ihmisiä, jotka ovat kiikun kaakun pärjänneet kotona. Kun he saavat jonkin infektion, joutuvat he sairaalaan. Sairaanhoidon kuva on muuttunut epidemian alusta.