THL:n turvalliset ohjeet energiansäästöön: Huoneenlämmön voi laskea noin 20 asteeseen, lamppuja ei kannata korvata kynttilöillä

Yksi THL:n antamista energiansäästövinkeistä on laskea huoneenlämpöä maltillisesti. Huoneenlämmön voi laskea alle 21 asteeseen, mutta sen on oltava vähintään 18 astetta. Jos tiloissa on vanhuksia tai lapsia, tulee lämmön olla vähintään 20 astetta veto huomioiden.