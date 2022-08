THL:n uusi suositus näkyy nousuna neljänsien rokoteannosten antomäärissä – eri kunnissa on kuitenkin eroja käyntiin pääsyssä

– Tällöin suoja varsinkin vakavaa tautia vastaan pysyy hyvänä erittäinkin pitkään, jopa yli yhdeksän kuukautta. Tietysti mitä vanhempi ihminen on ja mitä enemmän on perussairauksia, sitä nopeammin suoja hiipuu. Mutta kaiken kaikkiaan voidaan ajatella edelleen, että yksi sairastettu tauti on ikään kuin yksi rokoteannos, ja silloin ei ole kauheaa kiirettä saada sitä neljättä annosta, Nohynek sanoo.