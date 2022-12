THL päivitti ohjeistustaan: Koronaan voi suhtautua kuten muihin hengitystieinfektioihin, ei enää syytä erityisille koronaohjeille

– Hengitystieinfektioon sairastuneena on hyvä jäädä kotiin lepäämään. Töihin, kouluun ja päiväkotiin voi palata, kun oireet ovat selvästi vähentyneet ja mahdollinen kuume on poissa. Lapsen kohdalla on hyvä odottaa, että lapsi jaksaa osallistua opetukseen tai varhaiskasvatuksen toimintaan. Työpaikat voivat antaa omia ohjeistuksia, Hannila-Handelberg sanoo THL:n tiedotteessa.