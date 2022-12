THL raportoi koronakuolemat vastedes kuolemansyyn perusteella, ei enää tartunnan ja kuoleman ajallisen yhteyden perusteella

– Tärkeää on kiinnittää huomio nimenomaan koronan vuoksi tapahtuneisiin kuolemiin. Tapaukset, joissa korona on kirjattu kuolemaan myötävaikuttaneeksi tekijäksi, kuoleman varsinainen aiheuttaja on jokin muu. Suomessa ja kansainvälisesti pidämme koronakuolemien lukumääränä niitä tapauksia, joissa kuoleman katsotaan aiheutuneen koronasta, sanoo THL:n ylilääkäri Tuija Leino tiedotteessa.