THL: Rokotteiden ja sairastetun koronataudin muodostama suoja vakavaa tautia vastaan säilyy erittäin hyvänä ainakin vuoden

– Tämän keskustelun taustalla on usein piillyt ajatus siitä, että suoja ei olisi riittävän hyvä vakavaa tautia vastaan. Toivon että nämä aineistot, jotka tänään on esitetty, myös ehkä vahvistavat tietämystä siitä, että minkälainen rokotteiden antama suoja meillä on, muotoili THL:n terveysturvaajat-osaston johtaja Otto Helve koronainfossa.