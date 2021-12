Suomessa on raportoitu yli 11 000 uutta koronavirustartuntaa – "On todennäköistä, että virus on levinnyt perhepiireissä jouluna"

Tänään raportoidussa luvussa on mukana jonkin verran tartuntoja joulunajan pyhiltä, mutta ei enää niin paljon kuin eilen kerrotussa tartuntaluvussa. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA