Suomessa on tänään raportoitu 6 791 uuta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo. Kahden viikon aikana on raportoitu noin 61 000 tartuntaa, mikä on lähes 24 500 tartuntaa enemmän kuin edellisellä kahden viikon ajanjaksolla .