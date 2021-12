Suomessa on raportoitu tänään 2 714 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tartuntoja on viimeisten 14 päivän ajalta yhteensä runsaat 29 000, joka on melkein 10 000 enemmän kuin edeltävien 14 päivän aikana .