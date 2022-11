Tiedebarometri: Koronapandemia vahvisti suomalaisten luottamusta tieteeseen, mutta aiheutti myös polarisoitumista

– Jos katsoo julkista keskustelua ja sosiaalista mediaa, niin voisi päätellä, että näitä vastustajia on huomattavasti enemmän kuin mitä näissä kyselyissä tulee ilmi. Se joukko ei toki ole kauhean suuri, ja kansainvälisissä vertailuissa se on hyvinkin pieni. En pitäisi sitä kovin hälyttävänä, mutta se on sellainen trendi, joka on hyvä tiedostaa.