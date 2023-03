Tietosuojarikoksesta syytettyä Vastaamon ex-toimitusjohtajaa kuullaan oikeudessa – on sanonut ongelmien johtuneen työntekijöiden virheistä

– Tietoturva-aukko on suljettu https://15.3.2019 sen jälkeen, kun (työntekijät) ovat havainneet, että Vastaamon potilastietojärjestelmään on tunkeuduttu, potilastietokanta on sotkettu ja sen tilalle on jätetty kiristysviesti. Tapiota asiasta ei ole informoitu tuolloin eikä myöhemminkään, vaan Tapiolle on annettu asiasta se kuva, että palvelin oli kaatunut teknisen tietokantavirheen takia, puolustus sanoo.