Tilastot eivät tue väestönvaihtoteoriaa – "Väite väestönvaihdosta vaikuttaa aika absurdilta"

Tilastojen perusteella väitteet väestönvaihdosta eivät pidä paikkaansa. Tilastot kertovat, että noin 80 prosentissa Suomen kunnista maahanmuuttajia on alle 5 prosenttia väestöstä. Vain 13:ssa Suomen kunnassa maahanmuuttajia on yli 15 prosenttia väestöstä. Suomessa on 309 kuntaa.