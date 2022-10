Pyhäselän vankilasta karanneista toinen saatu kiinni – pakosalla olevaa ei pidetä vaarallisena sivullisille

Pakosalla edelleen oleva mies on noin 40-vuotias, 190 sentin pituinen ja vartaloltaan hoikka. Hänellä ei ollut karkaushetkellä yllään päällyshousuja eikä toista kenkää. Tällä vangilla oli karkaushetkellä yllään musta verkkatakki, jossa on olkapäillä vaaleita raitoja sekä musta pipo, jossa on edessä harmaata kuviota sekä oranssivalkoiset hanskat. Hänellä oli toisessa jalassa musta Adidas-merkkinen kenkä, jossa on oranssit nauhat.