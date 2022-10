Toinen kirjoittajista sanoo kirjoittaneensa Viestikoekeskus-juttua tekstiviestin verran, toisen epäillään tuoneen salaisen materiaalin Brysselistä jo vuonna 2014 – miten syytteen saaneiden HS:n toimittajien roolit eroavat toisistaan?

Pietiläisellä on asiassa oma puolustusasianajaja, kun taas kahdella muulla syytetyllä ja Sanoma Media Finlandilla on yhteinen. Poliisin esitutkintamateriaalista selviää, että tutkinnanjohtaja on maaliskuussa 2018 päättänyt, että muita edustava asianajaja ei voi edustaa Pietiläistä.