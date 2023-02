Tuhannet ukrainalaiset saavat pian hakea Suomesta kotikuntaa, mutta kukaan ei tiedä, millainen rumba hakemuksista on tulossa

On kuitenkin mahdotonta sanoa, kuinka moni kotikuntaa hakevista lopulta päättää muuttaa nykyiseltä majoituspaikkakunnaltaan pääkaupunkiseudulle. Sotaa paenneiden ukrainalaisten joukossa on paljon lapsiperheitä. Kun he ovat olleet Suomessa jo vuoden, moni lapsi on löytänyt hyvän päiväkodin tai koulun ja kaverit nykyisestä asuinkunnastaan eikä perheillä ole tarvetta muuttaa, Eteläaho sanoo.