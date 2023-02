Tukityöt siirrettävä pois sote-ammattilaisilta, sanoo ministeri Kiuru – ministeriö ratkoisi hoitajapulaa myös koulutusmäärillä ja rekrytoinneilla ulkomailta

Kiuru kuitenkin sanoo, että Suomessa tällä hetkellä oleva sote-henkilöstö saattaa olla korkeimmalla tasolla, jota on mahdollista koskaan saada. Myös itse raportin mukaan alan henkilöstön kokonaismäärää ei liene mahdollista kasvattaa huomattavasti, koska henkilöstövajetta on useilla toimialoilla. Ministerin mukaan tärkeää on panostaa alan työnjakoon ja työoloihin.