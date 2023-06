Tulli takavarikoi yli 700 000 euroa käteistä – epäilty toi huumelääkkeitä kehonsa sisässä Suomeen

– Lähetyksessä oli sähköpotkulauta, johon oli kätketty yhteensä yli 600 oksikodoni- ja alpratsolaamitablettia. Esitutkintamme perusteella on syytä epäillä, että henkilö on toiminut samoin myös aikaisemmin. Salakuljetusten tutkinnan yhteydessä paljastui, että kyseessä on mittavampi tapaus, kertoo tutkinnanjohtaja Kimmo Jauhiainen tiedotteessa.